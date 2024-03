Media, due attacchi di Israele in Siria

(ANSAmed) - BEIRUT, 18 MAR - Due attacchi aerei e di artiglieria israeliani si sono verificati in Siria nelle ultime ore, secondo quanto riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria.Il primo è stato un raid aereo registrato a nord-ovest di Damasco, nei pressi del confine con Libano e dove sono stati colpiti un deposito di armi destinate agli Hezbollah libanesi e una batterie di missili terra-aria delle forze armate regolari siriane. In quest'attacco è stata uccisa almeno una persona di cui non si conoscono però le generalità.Il secondo attacco è stato con missili sparati dalle Alture del Golan controllate da Israele e si è verificato, riferiscono le fonti, nella regione meridionale di Daraa al confine con la Giordania e non lontana dalle stesse Alture, contro obiettivi di gruppi armati filo-iraniani nella località di Tell al Jumua, tra le cittadine di Nawa e Tasil. Su questo secondo attacco non si hanno notizie circa eventuali vittime. (ANSAmed).

