In Spagna sbarcati oltre 300 migranti tra Canarie e Baleari

(ANSAmed) - MADRID, 18 MAR - Diversi sbarchi di migranti sono avvenuti nelle ultime ore alle isole Canarie e le Baleari, entrambi arcipelaghi della Spagna. Nel primo caso, secondo i dati dei servizi d'emergenza locali, gli arrivi si sono concentrati in particolare a Lanzarote, dove tra sabato e domenica sono approdate 196 persone. A Fuerteventura, invece sono sbarcate altre 53 persone. Per quanto riguarda le Baleari, nel corso della giornata di ieri è stato segnalato l'arrivo di sei barchini: in tutto, stando alla Delegazione del governo centrale sull'arcipelago, sono arrivate 89 persone tra Formentera, Maiorca e Ibiza.YRF-NS (ANSAmed).

