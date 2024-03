Esercito Israele indica corridoio umanitario per lasciare Shifa

TEL AVIV - L'esercito israeliano ha approntato un corridoio umanitario per consentire ai civili di abbandonare la zona dei combattimenti vicina all'ospedale Shifa di Gaza. Il portavoce militare israeliano Avichay Adraee ha diffuso su X una cartina geografica dello Shifa e del rione Rimal di Gaza che indica ai civili la via piu' rapida per raggiungere la costa della citta'.

L'esercito fa appello affinche' essi procedano poi verso sud nella strada costiera al Rashid fino a raggiungere la zona umanitaria di Moassi, lungo la costa fra Khan Yunis e Rafah.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA