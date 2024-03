Migranti: 15 tunisini salvati al largo di Hergla

Una motovedetta delle Dogane tunisine ha tratto in salvo ieri quindici migranti di nazionalità tunisina, (otto uomini, due donne e cinque bambini) a bordo di un'imbarcazione colata a picco al largo delle coste di Hergla, nel governatorato di Sousse. Lo ha reso noto l'amministrazione delle Dogane tunisine su Facebook, precisando che l'imbarcazione si sarebbe letteralmente spaccata in due e che l'incidente sarebbe avvenuto all'alba. I migranti sono stati poi consegnati alla Guardia costiera per l'adozione delle misure necessarie, conclude il comunicato.

