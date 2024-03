Orfani Rafah riparati a Betlemme con operazione Sos-children

Decine di orfani sono stati trasferiti all'inizio della settimana da Rafah (nel sud della striscia di Gaza) fino a Betlemme grazie ad una operazione che ha coinvolto la Ong 'Sos Children', il governo tedesco e le autorita' dell'Egitto e di Israele. In un'intervista alla radio militare l'ambasciatore tedesco in Israele Steffen Seibert ha detto che di aver incontrato di persona i 68 bambini al valico di Taba-Eilat, fra l'Egitto ed Israele. Hanno poi attraversato Israele per raggiungere infine Betlemme, in Cisgiordania.''Abbiamo avuto un grande aiuto dall'Egitto e da parte dei nostri amici in Israele'' ha aggiunto, precisando che questo trasferimento ha concluso intensi sforzi diplomatici iniziati gia' settimane fa, anche con la partecipazione del cancelliere tedesco Olaf Sholz.Riferendosi a critiche sollevate da parte palestinese, Seibert ha precisato che era molto importante ''estrarre i bambini da una situazione terribile, molto difficile e potenzialmente pericolosa all'estremo''. ''Non si e' trattato di una evacuazione forzata'' ha ribadito. ''Tutti erano volontari e consenzienti di partire''. Costoro - ha concluso - si trovano adesso, in via temporanea, in un ambiente palestinese. Seibert ha anche respinto critiche e riserve espresse da alcuni ministri del governo israeliano.

