In Tunisia continua a migliorare la situazione idrica

La pioggia degli ultimi mesi ha migliorato la situazione idrica della Tunisia. Le riserve d'acqua delle dighe tunisine sono stimate attualmente a 862,502 milioni di metri cubi, pari al 37,2% della capacità del totale delle dighe del Paese nordafricano alla data dell'11 marzo. Lo ha annunciato l'Osservatorio nazionale per l'agricoltura (Onagri) secondo cui, lin particolare e dighe di Bouhertma, Sidi Salem e Sidi Barrak hanno registrato un tasso di riempimento, rispettivamente, del 64%, 42% e 50%. Nonostante il miglioramento della situazione restano tuttavia in vigore le misure di emergenza introdotte nel 2023 per un razionale utilizzo delle acque.

