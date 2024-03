Soccorsa una barca con migranti alle Canarie, a bordo due morti

(ANSAmed) - MADRID, 12 MAR - Due persone sono state trovate morte su una barca con migranti soccorsa nella notte a 76 miglia nautiche a sud di Gran Canaria: lo ha riferito servizio di salvataggio marittimo spagnolo, citato dall'agenzia Efe. Altre quattro persone, che i soccorritori hanno trovato in gravi condizioni di salute, sono state trasportate d'urgenza in ospedale via elicottero.Gli altri migranti a bordo della barca, 27 uomini e sette donne, sono invece stati condotti su un'imbarcazione di soccorso al molo di Arguineguin, sempre a Gran Canaria, dove ad attenderli c'era personale sanitario. (ANSAmed).

