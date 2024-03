Sulla spianata delle Moschee il Ramadan comincia nella calma

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 MAR - Si sono svolte la scorsa notte in un'atmosfera di "calma relativa" ma fra severe misure di sicurezza le prime preghiere del Ramadan nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme. Lo riferiscono i media israeliani secondo cui agli ingressi della Spianata si sono creati assembramenti, dopo che la polizia ha negato l'accesso a gruppi di giovani che a quel punto hanno recitato le preghiere nelle immediate vicinanze della Spianata.Le autorità israeliane temono che Hamas possa utilizzare le preghiere di massa alla Spianata per fomentare violenze in sostegno delle sue forze impegnate da mesi a Gaza. Ieri il Mufti di Gerusalemme, Muhammed Hussein, ha stabilito che quest'anno le celebrazioni assumeranno un tono sobrio.Il sito Ynet precisa che nella Città vecchia di Gerusalemme, per tutta la durata del Ramadan, saranno dislocati centinaia di agenti di polizia e della Guardia di frontiera.In occasione delle preghiere del venerdì, solitamente molto affollate, queste forze saranno assistite anche da unità speciali per far fronte a possibili situazioni di emergenza.Anche l'esercito ha rafforzato i propri ranghi nei posti di blocco fra la Cisgiordania e Gerusalemme. (ANSAmed).

