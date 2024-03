Nave Open Arms da Cipro per Gaza in attesa, ieri difficoltà

ROMA - Non è ancora salpata da Cipro in direzione di Gaza, nel corridoio umanitario aperto dall'Ue, la prima nave con 200 tonnellate di aiuti umanitari del gruppo non governativo Open Arms insieme all'organizzazione benefica statunitense World Central Kitchen. Il portavoce del governo di Cipro, Konstantinos Letymbiotis, ha spiegato ieri sera la mancata partenza, che potrebbe non avvenire prima di stamattina, a causa di "difficoltà tecniche". Lo riporta il Guardian. La nave è rimasta a Cipro, nonostante la spinta internazionale per aumentare gli aiuti marittimi di fronte allo stallo dei colloqui per la tregua e l'inizio del Ramadan.





