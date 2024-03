Libano, Israele lancia volantini nel sud contro Hezbollah

BEIRUT - L'aviazione israeliana ha lanciato nel sud del Libano dei volantini mettendo in guardia la popolazione dall'aderire alle iniziative di Hezbollah, il partito armato libanese alleato dell'Iran e che da sei mesi conduce una quotidiana guerra con Israele.

"Abitanti del sud - recita il volantino in arabo - Hezbollah mette in pericolo la vostra vita, quella delle vostre famiglie, e le vostre abitazioni".

"Hezbollah posiziona i propri membri e i depositi di armi nei vostri quartieri", continua il volantino ritrovato da abitanti della zona di Wazzani, località nel settore orientale della linea di demarcazione tra Libano e Israele. Dal canto suo, il sindaco di Wazzani, citato dal quotidiano libanese L'Orient-Le Jour ha detto: "sappiamo che si tratta di una guerra psicologica contro il villaggio (di Wazzani), ma noi restiamo qui. Anche se i volantini hanno messo in allarme la popolazione".

