(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 MAR - Era all'interno di un bunker il vicecomandante di Hamas Marwan Issa, quando nella notte fra sabato e domenica l'aviazione di Israele ha cercato di eliminarlo utilizzando bombe capaci di penetrare in profondità nel terreno. Lo ha rivelato la radio militare secondo cui la sua sorte non è ancora nota.L'attacco è avvenuto a Nusseirat, nel settore centrale di Gaza. Secondo l'emittente, prima dell'attacco l'intelligence di Israele aveva saputo che vicino a lui non c'era alcun ostaggio israeliano.Issa e' considerato il n.3 nella gerarchia di Hamas a Gaza, dopo Yihia Sinwar e dopo il comandante dell'ala militare Muhammed Def. (ANSAmed).

