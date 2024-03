Spagna: almeno 26 migranti raggiungono Ceuta a nuoto

(ANSAmed) - MADRID, 08 MAR - Almeno 26 migranti hanno raggiunto la notte scorsa a nuoto Ceuta, enclave spagnola in Nordafrica: lo riferisce l'agenzia di stampa Efe, citando fonti di polizia e dei servizi sanitari spagnoli. I loro casi individuali sono ora sotto esame delle forze dell'ordine.Come in altri episodi simili recenti, i migranti hanno tentato la traversata a nuoto dalle vicine coste marocchine approfittando del maltempo: la speranza di chi prova a entrare in territorio spagnolo in queste circostanze è infatti quella di trovare meno sorveglianza rispetto al solito nei punti frontalieri.Il principale punto di superamento del confine è quello della barriera situata lungo in frangiflutti di Benzú, che i migranti tentano di aggirare. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA