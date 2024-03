(ANSAmed) - MADRID, 06 MAR - Quattro persone sono state trovate morte a bordo di una barca utilizzata da migranti spintasi fino alle vicinanze dell'isola de El Hierro (Canarie): lo hanno riferito i servizi d'emergenza dell'arcipelago.Sull'imbarcazione, un cosiddetto 'cayuco' di quelli solitamente utilizzati da pescatori sulle coste dell'Africa Occidentale, c'erano altre 64 persone: secondo i soccorritori, quasi tutte si trovavano "in cattive condizioni di salute", e di queste 21 hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria specifica. Due sono state trasportate d'urgenza in ospedale in elicottero. Secondo l'agenzia Efe, in questo gruppo di migranti c'erano anche nove bambini. (ANSAmed).

