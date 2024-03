Il Giappone finanzia la prevenzione sismica Unesco in Marocco

ROMA - Grazie ai finanziamenti del Giappone, l'Unesco sosterrà il Marocco nel rafforzamento dei suoi strumenti di allerta e resilienza ai terremoti. Questo il progetto varato a beneficio di quasi 2,8 milioni di persone che vivono nelle aree più a rischio. Il Marocco è infatti esposto a un forte rischio sismico soprattutto nel nord e nelle montagne dell'Atlante.



Il terremoto di Al Haouz, avvenuto l'8 settembre 2023, ha dimostrato la necessità di rafforzare ulteriormente lo studio dell'attività sismica nella regione per proteggere le popolazioni e il patrimonio nazionale. Il progetto dell'Unesco, finanziato dal Giappone per un importo di 900.000 dollari, intende rafforzare la valutazione del rischio sismico e la preparazione delle popolazioni locali. Inoltre svilupperà le capacità dei professionisti del settore, condividendo le principali pratiche internazionali in sismologia, riduzione del rischio di disastri e tecniche di ricostruzione. Includerà anche attività di sensibilizzazione tra gli abitanti delle province di Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate e Taroudant, al fine di addestrarli alle misure di prevenzione e ai comportamenti da adottare quando si verificano questi disastri.



Per sostenere le regioni colpite dal terremoto di Al Houz, il Giappone ha già fornito un contributo finanziario di 3 milioni di dollari.



L'Unesco realizzerà il nuovo progetto in collaborazione con il ministero dell'Istruzione superiore, della Ricerca scientifica e dell'Innovazione, il ministero dell'Educazione nazionale, della Scuola dell'Infanzia e dello Sport, il Centro nazionale per la Ricerca scientifica e tecnica e l'Istituto nazionale di Geofisica del Marocco.

