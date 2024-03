Hamas annuncia la morte di 7 ostaggi 'in raid di Israele'

TEL AVIV - Hamas ha annunciato su Telegram la morte di 7 ostaggi israeliani "in seguito a un bombardamento sionista", rendendo noti per ora i nomi di tre dei sette: Haim Gershon Perri, Yoram Itach Metzger e Amiram Israel Cooper. Hamas ha aggiunto che farà sapere i nomi degli altri quattro "dopo aver avuto conferma delle loro identità". La fazione islamica ha poi detto che "il numero dei prigionieri nemici che sono stati uccisi come risultato delle operazioni militari dell'esercito nemico nella Striscia può superare i settanta".

"Al tempo stesso - prosegue Hamas - affermiamo che il prezzo che esigeremo in cambio di cinque o dieci dei prigionieri vivi è lo stesso prezzo che avremmo chiesto in cambio di tutti i prigionieri se i bombardamenti del nemico non li avessero uccisi". Hamas non precisa meglio i termini di questa possibile transazione. La fazione islamica ha inoltre diffuso un video dei tre ostaggi dichiarati oggi morti, immagini che aveva già divulgato circa due mesi fa.

