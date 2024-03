Agricoltori marocchini denunciano attacchi alle merci in Spagna

MADRID - Una denuncia all'autorità giudiziaria in Spagna per "l'ostilità crescente" e "gli attacchi ricorrenti ai tir che trasportano frutta e verdura marocchini" al mercato dell'Unione europea è stata presentata dalla Confederazione marocchina di agricoltura e sviluppo rurale (Comeder), in seguito alle proteste degli agricoltori spagnoli mobilitati da oltre un mese.



"Abbiamo constatato un'ostilità crescente e molti attacchi ai nostri camion che si registrano soprattutto in Spagna", ha detto Rachid Benali, il presidente del Comeder, l'unica organizzazione del settore agricolo nel paese magrebino, citato dall'agenzia Efe. Benali ha spiegato che, oltre ai danni materiali subiti per i carichi dei tir distrutti, la denuncia presentata davanti a tribunali in Spagna punta a "difendere l'immagine" degli agricoltori marocchini accusati di non essere sottoposti alle stesse esigenze e controlli sui prodotti dei colleghi comunitari. In un comunicato in cui dà notizia dell'esposto, l'organizzazione sottolinea che i prodotti marocchini compiono tutte le condizioni sanitarie e fitosanitari previste dalla normativa e si sottopongono a "stretti controlli" delle autorità marocchine ed europee prima di esportare i prodotti nel mercato comunitario, nell'ambito dell'Accordo di Associazione del Marocco con la Ue.

