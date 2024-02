TUNISI - "In solidarietà con il popolo palestinese" le Poste tunisine hanno emesso oggi un francobollo dal titolo "Libertà per la Palestina", che conferma "la solidarietà assoluta della Tunisia con il popolo palestinese nella sua lotta contro l'occupazione". Lo rendono noto in un comunicato le Poste tunisine, aggiungendo che il francobollo sarà disponibile in tutti gli uffici postali del Paese e online sul sito www.e-stamps.poste.tn





