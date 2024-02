In Marocco forum UpM su giusta architettura post-sismica

NAPOLI - "La pelle tradizionale degli edifici nella regione del Sud del Mediterraneo", è questo il tema su cui l'Unione per il Mediterraneo (UpM) sta lavorando a Ouarzazate, in Marocco, nella terza tappa dello studio nei diversi Paesi dell'area sull'architettura tradizionale per identificare bene le buone pratiche da proseguire ed ampliare, ma anche lavorare sulla protezione e promozione dell'architettura locale e delle tecniche di edilizia tradizionali. La tappa marocchina è la terza della serie di workshop organizzati dall'UpM sul tema dell'architettura tradizionale nei Paesi del sud del Mediterraneo, per rafforzare il radicamento tradizionale delle soluzioni culturali locali dell'architettura e cogliere e valorizzare la capacità di adattare le costruzioni al clima, promuovendo così l'economia locale sostenibile, creando anche dei circuiti economici contemporanei per i materiali e le tecniche tradizionali, ma pure proteggendo l'eredità urbana nell'area.



Il primo meeting del piano si è tenuto a luglio a Barcellona, in Spagna, con la partecipazione dei governi dei Paesi coinvolti - Algeria, Marocco, Mauritania e Tunisia - e di esperti internazionali del settore architettonico. Dopo l'incontro catalano sono partiti i workshop locali, il primo si è tenuto a Tunisi dal 5 al 7 dicembre scorso ed ora è in corso il secondo a Ouarzazate fino a domani. Dopo il sisma che ha colpito nel settembre 2023 l'area del Marrakech-Safi provocando circa 3000 morti, gli esperti nazionali e internazionali nel workshop marocchino si concentrano sull'uso della tradizionale edilizia nella ricostruzione che attende la grande area marocchina. Stanno lavorando anche all'esplorazione di soluzioni nuove dell'architettura per aggiungere dei vantaggi contemporanei alle costruzioni storiche dei vari Paesi. Particolare attenzione viene messa sui materiali locali per l'edilizia e le tecniche della tradizione marocchina. Il workshop è mirato a raggiungere un rafforzamento dell'eredità architettonica locale nel futuro post-sismico, portando l'applicazione delle tecniche tradizionali ad approcci specifici nella ricostruzione e il paese a muoversi in maniera sostenibile ed adattata alle eventuali sfide sismiche del futuro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA