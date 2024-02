(ANSAmed) - ISTANBUL, 28 FEB - Oltre 56mila migranti irregolari, trovati in Turchia dal luglio del 2023, sono stati arrestati e mandati in centri di rimpatrio. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno turco, Ali Yerlikaya, su X, facendo sapere che, durante questo periodo, sono state allestite 162 stazioni mobili per controllare l'immigrazione irregolare in 30 province del Paese.Dal luglio dello scorso anno, sono stati quasi 193mila gli stranieri che hanno subito controlli in Turchia e, tra questi, 56.620 sono stati arrestati e inviati in centri di rimpatrio perché trovati senza i documenti necessari. Il ministro dell'Interno non ha specificato se tutti i migranti mandati nei centri sono poi stati rimpatriati ma ha aggiunto che è previsto un'ulteriore inasprimento dei controlli. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA