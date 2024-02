Incendi boschivi, l'Algeria annuncia l'acquisto di 6 aerei

ALGERI - In vista della prossima estate, le autorità algerine hanno annunciato l'acquisto di sei aerei antincendio boschivo e il noleggio di altri sette velivoli, in un'operazione affidata alla Tassili Airlines, controllata della compagnia nazionale di idrocarburi Sonatrach. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Ibrahim Merad, durante la cerimonia di installazione del Comitato nazionale per la protezione delle foreste, come riporta oggi l'agenzia di stampa ufficiale algerina (Aps).



Il ministro algerino ha specificato che cinque di questi aerei, con una capacità di 3.000 litri, saranno consegnati entro la fine di aprile, mentre il sesto arriverà entro la fine di quest'anno. Per quanto riguarda gli altri sette aerei da noleggiare, Merad ha precisato che entreranno in servizio entro la fine di giugno, senza fornire ulteriori dettagli.



L'anno scorso, il ministero della Difesa algerino aveva acquistato un aereo antincendio russo del tipo Beriev Be-200, con una capacità di 12.000 litri. Negli ultimi anni, l'Algeria ha registrato incendi boschivi senza precedenti, in particolare nelle province centrali ed orientali del Paese, che hanno provocato decine di morti, centinaia di migliaia di ettari devastati dalle fiamme e ingenti perdite materiali.





