Grecia: lancio di molotov fuori dal Parlamento un anno dopo Tebi

(ANSAmed) - ATENE, 28 FEB - Momenti di tensione si sono verificati durante la manifestazione ad Atene nel primo anniversario dell'incidente ferroviario di Tebi, quando un piccolo gruppo di manifestanti ha lanciato delle bombe molotov fuori dalla sede del Parlamento, in piazza Syntagma. Le forze di polizia hanno risposto con l'uso di gas lacrimogeni.Secondo le stime della polizia, circa 20mila manifestanti si sono radunati nel centro della capitale e hanno sfilato fino alla sede del Parlamento. Una parte del corteo si è poi diretta davanti agli uffici di Hellenic Train, la società di trasporto ferroviario greca per passeggeri e merci controllata da Trenitalia del gruppo Fs. Il corteo si è sciolto di fronte all'edificio, presidiato dagli agenti in tenuta antisommossa, e attualmente rimangono gruppi di manifestanti solo in piazza Syntagma, riporta Ert news.Intanto, a Salonicco si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia. Secondo Kathimerini, che riporta le informazioni di un giornale locale, alcuni manifestanti arrivati di fronte alla sede dell'Organizzazione delle Ferrovie Elleniche (Ose) a Salonicco, hanno lanciato vernice, pietre e bombe molotov contro gli agenti antisommossa schierati a presidio dell'edificio. La polizia ha risposto con fumogeni e granate stordenti e ha respinto i manifestanti verso il centro di Salonicco, dove sono continuati gli scontri. (ANSAmed).

