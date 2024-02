'Houthi mettono fuori uso cavi sottomarini Europa-Asia'

ROMA - Quattro cavi di comunicazione sottomarini tra l'Arabia Saudita e Gibuti sono stati messi fuori uso dal gruppo Houthi yemenita sostenuto dall'Iran, secondo un report del sito di notizie israeliano Globes. I danni stanno causando gravi interruzioni delle comunicazioni globali Internet tra Europa e Asia, in particolare nei paesi del Golfo e in India. I cavi danneggiati appartengono ai sistemi AAE-1, Seacom, EIG e TGN. Il cavo AAE-1 collega l'Asia orientale all'Europa attraverso l'Egitto, mettendo in comunicazione la Cina con l'Occidente. Il sistema Europe India Gateway (EIG) collega l'Europa a Egitto, Arabia Saudita, Gibuti, Emirati Arabi Uniti e India.



Secondo il Globes, si stima che il danno alle attività di comunicazione sia significativo ma non critico perché altri cavi passano attraverso la stessa regione collegando Asia, Africa ed Europa e non sono stati colpiti. La riparazione di un numero così elevato di cavi sottomarini potrebbe richiedere almeno otto settimane e comporterebbe l'esposizione al rischio di attacchi da parte degli Houthi. Le società di telecomunicazioni saranno costrette a cercare aziende disposte ad eseguire i lavori di riparazione e probabilmente a pagare un premio di rischio elevato.



Il cavo sottomarino EIG (European India Gateway) è stato posato dal braccio Tyco Alcatel-Lucent per un costo di 700 milioni di dollari ed è stato il primo cavo che si estende dal Regno Unito all'India. Le azioni di EIG sono detenute da un consorzio che comprende AT&T, Saudi Telecom, Verizon e l'indiana Bharat Sanchar. TGN Atlantic è stata posata da Tyco International nel 2001 e venduta alla società indiana Tata Communications nel 2005 per 130 milioni di dollari. Il cavo AAE-1, anch'esso tagliato, collega l'Asia orientale all'Europa attraverso l'Egitto. Il cavo, che ha una capacità di 40 terabyte al secondo, collega la Cina con l'Occidente attraverso i paesi appartenenti all'asse sino-iraniano, compresi il Pakistan e il Qatar. Il cavo Seacom collega Europa, Africa, India e Sud Africa. I dirigenti senior delle comunicazioni internazionali e delle società di cavi sottomarini hanno pubblicato report sui danni su Linkedin e X.





