Circa 40 migranti hanno raggiunto Ceuta a nuoto dal Marocco

MADRID - Circa 40 migranti hanno raggiunto nelle ultime ore a nuoto Ceuta, enclave spagnola in Nordafrica, in traversate partite dalle coste marocchine adiacenti. Lo riporta l'agenzia di stampa Efe, citando fonti di polizia.



Gli ingressi in territorio spagnolo dei migranti, che secondo quanto accertato finora sono di nazionalità marocchina, sono avvenuti tra il pomeriggio di ieri e le prime ore di stamane.



Tra i neo-arrivati ci sono alcuni minorenni. Diversi hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria, affidata alla Croce Rossa, in quanto giunti a Ceuta con ferite e contusioni subite nel corso delle traversate a nuoto. Questo metodo per arrivare nell'enclave è spesso utilizzato da migranti soprattutto quando, come nelle ultime ore, c'è maltempo e mare agitato, nella speranza di trovare meno sorveglianza lungo la costa spagnola e di essere spinti verso la loro destinazione da correnti più forti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA