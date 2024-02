Siria, terzo attacco israeliano in poche ore vicino Damasco

(ANSAmed) - BEIRUT, 21 FEB - Per la terza volta in poche ore, Israele ha colpito obiettivi legati all'Iran attorno a Damasco, in Siria.Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui dopo i raid aerei su Damasco, nel quartiere residenziale di Kfar Suse, e sul quartiere sciita di Sayida Zeinab, alla periferia sud-orientale della capitale siriana, sono stati presi di mira obiettivi "legati all'Iran", a sud-ovest di Damasco, nell'area di Dimas.Secondo le fonti questo terzo attacco è stato compiuto tramite colpi di artiglieria sparati dalle Alture del Golan, controllate da Israele e contese tra Siria e lo Stato ebraico. (ANSAmed).

