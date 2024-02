Si svuota l'hotspot di Lampedusa

AGRIGENTO - Verrà svuotato in serata l'hotspot di Lampedusa. Su disposizione della prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, i 40 ospiti, fra cui un minore non accompagnato, verranno imbarcati sul traghetto di linea Paolo Veronese che giungerà all'alba di domani a Porto Empedocle. A scortarli, il battaglione della guardia di finanza.

Dei 40, trenta uomini verranno trasferiti nelle strutture d'accoglienza dell'Umbria, 9 resteranno in Sicilia e il minore non accompagnato verrà sistemato in un centro di Agrigento.





