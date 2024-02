Media siriani, attacco israeliano su quartiere di Damasco

DAMASCO - Almeno tre persone sono rimaste uccise oggi nell'attacco israeliano sulla capitale siriana Damasco: lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui oltre a due persone non siriane, forse iraniane o libanesi, uccise nell'attacco mirato, è rimasto ucciso un passante siriano colpito letalmente da schegge causate dall'esplosione.

Secondo il sito di opposizione in Siria, Sawt al-Asima ('La voce della capitale'), l'attacco ha provocato tre morti e otto feriti. Da parte loro, funzionari siriani hanno confermato all'emittente Sky News in lingua araba che l'obiettivo dell'attacco era una "personalità iraniana", come aveva riferito l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria.





