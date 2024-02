Gaza: avvocati tunisini denunciano lsraele per genocidio

(ANSAmed) - TUNISI, 21 FEB - Il presidente dell'Ordine nazionale degli avvocati tunisini, Hatem Meziou, ha reso noto di aver presentato una denuncia alla Corte penale internazionale (Cpi) contro lsraele "per il genocidio e i crimini di guerra commessi contro il popolo palestinese"."Il team legale dell'Ordine ha tenuto una sessione di lavoro dedicata a questo scopo con i rappresentanti dell'ufficio di assistenza alle vittime," ha detto Meziou, riportato dall'agenzia di stampa Tap. L'Ordine degli avvocati tunisino ha chiesto di sottoporre il caso ai tribunali, condannando il massacro in corso di palestinesi, il loro sfollamento forzato e l'assedio imposto a Gaza mentre viene bloccata la consegna degli aiuti umanitari.Secondo l'Ordine, Meziou si è recato, domenica scorsa all'Aja per presentare una denuncia alla Cpi contro "l'entità sionista" per crimini di guerra e genocidio contro il popolo palestinese, si legge in un comunicato. (ANSAmed).

