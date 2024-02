Ad Al Ain il record del mondo per il più grande bouquet di fiori

(ANSAmed) - ROMA, 21 FEB - La municipalità di Al Ain (cittadina 150 chilometri a sudest di Dubai, vicino alla frontiera con Oman) è entrata nel Guinness dei primati per il più grande bouquet di fiori naturali del mondo, esposto al Festival dei Fiori di Al Ain, in programma fino al 14 marzo. Lo riferiscono i media locali.Il comune ha creato un'enorme composizione floreale che copriva 49 metri e contava più di 7.000 fiori di diversi tipi, alti sette metri. Questa impresa ha dimostrato l'impegno del comune nell'abbellire l'ambiente naturale, rendendo la città un luogo di punta per il turismo e la cultura.Il festival dei Fiori di Al Ain comprende 40 sculture floreali illuminate: presenta inoltre 11 opere d'arte innovative distribuite in tutto il parco, che arricchiscono l'esperienza dei visitatori. Il festival consente alle piccole e medie imprese di esporre i propri prodotti attraverso le bancarelle. È presente anche un'area ombreggiata di 170 metri dedicata alle famiglie. (ANSAmed).

