'Oltre 7.600 migranti minori fuggiti da centri in Spagna'

MADRID - Oltre 7.600 migranti minorenni non accompagnati hanno abbandonato negli ultimi 7 anni i centri di accoglienza, dov'erano ospitati sotto tutela delle amministrazioni pubbliche, a causa del sovraffollamento delle strutture. E' quanto segnala il rapporto dell'Unicef 'La risposta della Spagna alla crisi di Ucraina', presentato oggi a Madrid in occasione della Giornata di Protezione dell'Infanzia, sulla gestione dell'accoglienza dei minori migranti nella situazione di emergenza umanitaria.



Per nazionalità, i minori non accompagnati che si sono allontanati sono prevalentemente originari del Marocco, Colombia e Algeria. Il rapporto segnala che le fughe sono dovute principalmente alle "deficienze e alla saturazione provocata dalla mancanza di politiche per affrontare la situazione umanitaria migratoria". Il dossier raccoglie anche la preoccupazione del Centro nazionale degli scomparsi (Cndes) del ministero dell'Interno per le scomparse di migranti sulle rotte verso la Spagna negli ultimi anni, in gran parte provenienti dalle coste africane verso le Canarie. E fa riferimento al rapporto della Ong Caminando Fronteras, che stima in 11.522 le vittime fra il 2018 e il 2022, delle quali 385 minori. Vittime spesso senza nome annegate nel corso delle traversate verso le coste iberiche.



L'Unicef propone l'istituzione di un meccanismo di identificazione, attraverso il Dna e altre banche dati, delle vittime e la creazione di procedimenti di localizzazione e comunicazione con le famiglie di origine. L'organizzazione denuncia poi la mancanza di informazione ai migranti minorenni non accompagnati sulla possibilità di chiedere protezione come rifugiati, che emerge dai dati sulle richieste di asilo: delle 11.136 presentate in Spagna nel 2022, solo 95 riguardavano migranti minori non accompagnati.



Quanto alla crisi migratoria alle isole Canarie, l'Unicef segnala la mancanza di specialisti dell'infanzia e personale del sistema di protezione internazionale ai moli dell'arcipelago dove sbarcano i migranti al momento dei controlli di polizia e della distribuzione nei centri di accoglienza. E evidenzia la necessità di cambiare il procedimento per determinare l'età dei giovani migranti, perché l'attuale "non è allineato alle raccomandazioni del Comitato dei Diritti del Bambino".





