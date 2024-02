Egitto, la giornalista Lina Attalah fermata e rilasciata su cauzione

IL CAIRO - La caporedattrice del quotidiano online di opposizione Mada Masr, Lina Attalah, è stata fermata oggi per poche ore al Cairo, e rilasciata dalla Procura d'appello poco dopo, dietro cauzione di 5.000 sterline egiziane (circa 150 euro, la metà di uno stipendio medio nel Paese). Lo riferisce lo stesso quotidiano online su X. La giornalista è stata rilasciata "in attesa di ulteriori indagini", dopo essere stata interrogata - riferisce Mada Masr - con l'accusa di "pubblicazione di notizie false" e di "gestione di un sito web senza licenza" in un caso del 2023.



Attalah, 41 anni, giornalista e attivista, è stata definita in passato dal settimanale Time "leader della nuova generazione" e nel 2020 l'ha inserita nella lista delle 100 persone più influenti. Ha studiato, nei primi anni della sua formazione, al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino (Trieste).





