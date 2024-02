(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 FEB - Israele prevede di continuare le operazioni militari su larga scala a Gaza per altre 6/8 settimane mentre si prepara ad entrare a Rafah, la città più a sud della Striscia. Lo riporta la Reuters sul suo sito, citando fonti militari israeliane.Secondo le stime dei vertici militari in questo lasso di tempo si possono ridurre in modo significativo le capacità di Hamas favorendo il passaggio a una fase di minore intensità caratterizzata da attacchi aerei mirati e da operazioni delle forze speciali. (ANSAmed).

