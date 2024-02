Al via in Arabia Saudita il terzo forum sui media

(ANSAmed) - ROMA, 19 FEB - Si è aperto oggi in Arabia Saudita il terzo forum sui media. L'evento di tre giorni includerà una serie di argomenti relativi alla crescita e al futuro del settore, che copriranno aree come i mezzi visivi, audio, stampa e digitali, scrive Arab News.Il forum discuterà anche del ruolo dei media nella società, nella politica e nell'economia su scala globale.Dedicato a promuovere la crescita del settore dei media sauditi, l'evento esplora i recenti progressi dell'industria in un ambiente globale in rapida evoluzione. Il forum includerà nel suo programma la Future of Media Exhibition (Fomex), la più grande mostra del suo genere in Medio Oriente che riunisce arte, tecnologia e media.Secondo Mohammed Al-Harthi, amministratore delegato della Saudi Broadcasting Authority, è importante stabilire e rafforzare i legami con le organizzazioni mediatiche locali e internazionali, con l'obiettivo di esercitare un'influenza positiva. Al-Harthi ha affermato che l'organizzazione di incontri simili aiuterebbe a migliorare gli standard dell'industria dei media e a metterla al passo con la rapida evoluzione delle tecnologie del settore.Il terzo forum si concluderà con la presentazione dei vincitori del 'Saudi Media Forum Award', che riconosce i preziosi contributi degli individui ai media locali e regionali.(ANSAmed).

