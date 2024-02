Msf, 'morti e feriti nell'attacco all'ospedale Nasser'

ROMA - "In seguito ai bombardamenti di questa mattina, il team di Medici senza Frontiere in azione all'ospedale Nasser" di Khan Yunis "riporta una situazione caotica, con un numero imprecisato di morti e feriti. Dopo l'attacco, un membro dello staff di Msf risulta ancora irreperibile". Lo rende noto l'ong in una nota.



"Il personale medico di Msf è stato costretto ad abbandonare l'ospedale, e soprattutto i pazienti al suo interno. Le forze israeliane hanno istituito un posto di blocco per controllare l'uscita dal complesso ospedaliero; un membro dello staff di Msf è stato trattenuto".



L'ospedale Nasser a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, "è sotto attacco dalle prime ore di questa mattina, nonostante le forze israeliane avessero detto al personale medico e ai pazienti che potevano rimanere nella struttura. A migliaia di sfollati che avevano ritrovato rifugio nell'ospedale è stato ordinato di abbandonarlo lo scorso 13 febbraio", prosegue Medici senza Frontiere nella nota. Msf chiede, infine, alle forze israeliane di "interrompere immediatamente questo attacco, poiché mette in pericolo il personale medico e i pazienti che sono ancora bloccati all'interno della struttura".

