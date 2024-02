Media libanesi, 4 morti dopo gli attacchi di Israele

ROMA - Il quotidiano libanese Al-Meyadeen riferisce che una donna e i suoi due figli sono stati uccisi in un attacco israeliano nella città libanese di Souaneh. Al-Manar, che come al-Meyadeen è legato a Hezbollah, riferisce che anche una persona è stata uccisa ad Adchit. Lo riporta il Times of Israel sostenendo che ci sono anche segnalazioni di diversi feriti negli attacchi israeliani.

L'aviazione israeliana ha lanciato una serie di attacchi dall'altra parte del confine dopo che razzi dal Libano verso il nord di Israele, in particolare verso Safed, hanno provocato la morte di un'israeliana e il ferimento di altri 8, secondo i Servizi di pronto soccorso.

La donna uccisa da uno dei razzi lanciati questa mattina dal Libano che ha colpito una base militare israeliana nei pressi di Safed, nel nord del Paese, è una soldatessa. Lo ha fatto sapere l'esercito secondo cui si tratta di Amer Sarah Benjo, di 20 anni.

