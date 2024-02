Hezbollah rivendica attacchi a esercito Israele, che risponde

(ANSAmed) - BEIRUT, 08 FEB - Gli Hezbollah libanesi hanno rivendicato questa mattina due attacchi contro due caserme israeliane in Alta Galilea a ridosso della linea di demarcazione tra i due Paesi. Nei due comunicati, il movimento armato filo-iraniano libanese afferma di aver colpito la caserma Biranit nel settore occidentale del fronte di guerra, e quella nei pressi di Kiryat Shmona, nel settore orientale della stessa linea di demarcazione.Gli Hezbollah libanesi condannano il raid statunitense su Baghdad compiuto ieri sera e che ha causato la morte di un leader di una milizia irachena filo-iraniana, e affermano che "questi atti" rinforzano la volontà di proseguire nel cammino di resistenza. In un comunicato diffuso questa mattina dalla tv al Manar del movimento sciita libanese, si esprime solidarietà per i combattenti delle Brigate Hezbollah, una formazione sciita irachena sostenuta dall'Iran e negli anni addestrata dagli Hezbollah libanesi.L'artiglieria e l'aviazione israeliana hanno bombardato stamani il sud del Libano, in particolare le zone a ridosso della linea del fronte con Hezbollah.Secondo quanto riferito dai media libanesi, sono state colpite le località di Dhahira, Jebbin, Tayr Harfa, Kfar Kila, Aita Shaab e la piana di Khiam. (ANSAmed).

