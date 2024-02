L'oppositore egiziano Ahmed al-Tantawi condannato a un anno

(ANSAmed) - IL CAIRO, 7 FEB - Un tribunale egiziano ha condannato il leader dell'opposizione Ahmed al-Tantawi a un anno di prigione accusato di aver distribuito senza autorizzazione moduli a sostegno della sua campagna per le elezioni presidenziali di dicembre, poi vinte dal presidente Abdel Fattah al-Sisi, che aveva escluso dalla tornata elettorale la maggior parte dei membri dell'opposizione.L'Iniziativa egiziana per i diritti personali (Eipr), una Ong per i diritti umani, ha condannato "la decisione del tribunale penale di Matareya (un sobborgo del Cairo) nei confronti di Tantawi, al quale è stato anche vietato di candidarsi alle elezioni parlamentari per un periodo di cinque anni. L'Ong ha aggiunto che, nello stesso caso, il tribunale ha anche condannato in contumacia il direttore della campagna elettorale di Tantawi, Mohamed Aboul Deyar, a un anno di carcere con la possibilità di una sospensione temporanea della pena dietro cauzione. (ANSAmed).

