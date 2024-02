Dimostranti bloccano gli aiuti per Gaza al valico Kerem Shalom

TEL AVIV - Manifestanti si sono scontrati con la polizia al valico di Kerem Shalom, dove da giorni sono in corso le proteste contro la consegna degli aiuti umanitari a Gaza che, secondo i dimostranti, devono essere condizionati al rilascio degli ostaggi israeliani. Lo riporta il Jerusalem Post.

Sono continuate oggi le proteste quotidiane in corso da quasi due settimane contro la consegna di aiuti umanitari per Gaza dai valichi di confine nel sud di Israele. Centinaia di dimostranti hanno raggiunto oggi il valico commerciale di Kerem Shalom fra Israele e Gaza dopo aver aggirato posti di blocco della polizia passando per campi agricoli, ed hanno bloccato i cancelli. ''Per oggi non passerà da qui alcun altro camion per Hamas'', ha detto alla radio pubblica Kan un portavoce della protesta.



In precedenza la polizia aveva bloccato nel Negev un autobus diretto a Kerem Shalom con decine di dimostranti del gruppo di attivisti 'Ordine 9' (di cui fanno parte anche familiari di israeliani ostaggi di Hamas a Gaza) e li aveva condotti in un commissariato. La settimana scorsa quegli attivisti hanno bloccato anche una delle uscite del porto di Ashdod (a sud di Tel Aviv) e il valico di Nitzana, a sud di Kerem Shalom. In quelle occasioni la polizia aveva compiuto decine di fermi.





