Unrwa, in 4 mesi 100mila palestinesi uccisi, feriti o dispersi

(ANSAmed) - ROMA, 05 FEB - "In 4 mesi di guerra, circa 100.000 persone a #Gaza sono state uccise, ferite o risultano attualmente disperse". Lo ha scritto sul suo profilo X il Commissario Generale dell'Unrwa, Philippe Lazzarini. "Questo rappresenta quasi il 5% della popolazione. Puoi facilmente capire cosa significherebbe nella tua città o paese….", ha scritto ancora Lazzarini, aggiungendo che "inoltre, circa 17.000 #bambini sono non accompagnati o separati dalle loro famiglie.Oltre l'80% della popolazione è stata sfollata, nella maggior parte dei casi più volte"."Un cessate il fuoco è in ritardo, è necessaria una traiettoria diversa per il bene delle persone a #Gaza, in #Israele, in altre parti della regione e oltre", ha concluso.(ANSAmed).

