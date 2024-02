Migranti: due morti su un'imbarcazione diretta alle Canarie

MADRID - Soccorritori spagnoli hanno trovato due cadaveri su un'imbarcazione utilizzata da un gruppo di migranti per tentare di raggiungere le isole Canarie dalle coste dell'Africa: lo apprende l'ANSA da un portavoce del servizio di salvataggio marittimo iberico (Salvamento Marítimo).



I sopravvissuti alla traversata (il cui numero totale non è ancora stato comunicato dalle autorità) sono stati fatti salire a bordo di un'imbarcazione di soccorso e trasportati al molo di Arguineguín, sull'isola di Gran Canaria. Tra loro ci sono almeno due persone che hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria urgente. In mattinata, Salvamento Marítimo ha soccorso anche un gommone con circa 50 persone a bordo, portate in salvo sull'isola di Lanzarote.



Le Canarie sono scenario di sbarchi continui di migranti ormai da settimane: solo nel weekend appena trascorso sono sbarcate sull'arcipelago circa 1.000 persone, secondo i servizi d'emergenza locali. Come spesso successo negli ultimi mesi, il punto di sbarco principale è stata El Hierro, l'isola più piccola dell'arcipelago: nello specifico, durante il fine settimana lì sono sbarcate 577 persone. Gli altri arrivi sono invece avvenuti presso le isole di Gran Canaria, Fuerteventura e La Gomera.

Già a gennaio, il ritmo degli sbarchi alle Canarie era stato particolarmente intenso, con oltre 7.200 persone prese in carico dal sistema d'accoglienza. Nei primi quattro giorni di febbraio, a queste si sono aggiunte altre 1.850 persone circa.

Intanto, approdi di migranti hanno avuto luogo anche alle Baleari, secondo le autorità locali: la scorsa notte sono state intercettate due piccole imbarcazioni, con 27 persone a bordo in tutto.

