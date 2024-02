Alle Canarie sbarcati quasi 1.000 migranti in 48 ore

MADRID - Ancora arrivi di migranti alle isole Canarie in Spagna, con sbarchi continui ormai da settimane e proseguiti anche nel weekend appena trascorso. Tra le ultime ore di venerdì e ieri sera, riferiscono i servizi d'emergenza locali, le persone soccorse sono state quasi 1.000. Come spesso successo negli ultimi mesi, il punto di sbarco principale è stata El Hierro, l'isola più piccola dell'arcipelago: nello specifico, durante il fine settimana lì sono sbarcate 577 persone. Gli altri arrivi sono invece avvenuti presso le isole di Gran Canaria, Fuerteventura e La Gomera.



Già a gennaio, il ritmo degli sbarchi alle Canarie era stato particolarmente intenso, con oltre 7.200 persone prese in carico dal sistema d'accoglienza. Nei primi quattro giorni di febbraio, a queste si sono aggiunte altre 1.850 persone circa. Intanto, approdi di migranti hanno avuto luogo anche alle Baleari, secondo le autorità locali: la scorsa notte sono state intercettate due piccole imbarcazioni, con 27 persone a bordo in tutto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA