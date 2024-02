Almeno 15 migranti minori arrivati a nuoto a Ceuta in 24 ore

(ANSAmed) - MADRID, 01 FEB - Nonostante le gelide acque invernali e le condizioni meteo avverse, almeno 14 migranti minorenni sono giunti a nuoto dalle coste marocchine nell'enclave spagnola di Ceuta in Marocco nelle ultime 24 ore.Secondo fonti di polizia citate da Efe, i giovani migranti approfittano proprio delle condizioni avverse, come il forte vento di levante, per lanciarsi in mano e tentare di raggiungere la città autonoma, perché sperano che ci sia una minore sorveglianza delle forze si sicurezza alla frontiera.Nella sola giornata di ieri sono stati 11 i migranti minorenni di origini marocchine passati in territorio spagnolo, dopo aver raggiunto a nuoto la scogliera sud del Tarajal in tute da sub, per difendersi dal freddo. Altri sono giunti nelle prime ore di oggi. Alcuni sono stati assistiti sulla scogliera da volontari della croce Rossa, mentre un folto gruppo è stato intercettato nei pressi del porto di Ceuta, dov'era giunto senza essere scoperto dalla polizia. (ANSAmed).

