Oltre 1.200 migranti sbarcati sulle coste della Spagna nel fine settimana

MADRID - Oltre 1.200 persone sono giunte a bordo di caicchi e barconi nei porti delle Canarie nel fine settimana, informano fonti del Salvataggio marittimo. Sei imbarcazioni con oltre 600 migranti hanno raggiunto sabato le isole de El Hierro, Tenerife o Gran Canaria. Mentre altri 600 migranti di origini subsahariane, fra le quali molte donne e bambini, sono sbarcate da sei caicchi e un barcone dall'alba alla serata di domenica a El Hierro e Gran Canaria. Secondo le testimonianze di alcuni dei migranti assistiti sabato dai servizi di emergenza, durante la traversata dalle coste del nord Africa all'arcipelago sono morte almeno 4 persone, e una quinta è deceduta mentre veniva soccorsa in ospedale allo sbarco al molo di La Restinga, a El Hierro.



Nelle prime tre settimane di gennaio sono stati almeno 4.400 i migranti riusciti a raggiungere le coste spagnole, più dei 4.141 approdati complessivamente negli altri 4 paesi rivieraschi del Mediterraneo, Grecia, Italia, Cipro e Malta, secondo i dati diffusi dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Stando all'ultimo rapporto di Frontex, l'agenzia dell'Ue per il controllo delle frontiere, delle rotte migratorie verso l'Europa, quella che ha registrato il maggiore incremento dei flussi di migranti irregolari è quella dell'Africa occidentale verso le Canarie. All'arcipelago sono giunti nel 2023 oltre 40.403 migranti, pari a un incremento del 161% rispetto al 2022. Sulla rotta migratoria del Mediterraneo orientale, dalla Turchia, Grecia e Cipro, sono stati registrati 60.073 arrivi, con un aumento del 55% rispetto all'anno precedente. Mentre la rotta del Mediterraneo centrale, dalla Libia e Tunisi, resta la più battuta, con 157.479 i migranti giunti in Italia nel 2023 e un incremento del 49% rispetto al 2022.





