Il mercantile sequestrato dagli Houthi diventa un'attrazione turistica

HODEIDA - Più di due mesi dopo che i ribelli Houthi dello Yemen hanno sequestrato il mercantile Galaxy Leader e arrestato il suo equipaggio, i ribelli sostenuti dall'Iran hanno trasformato la nave in una "attrazione turistica" interna. Per circa un dollaro, gruppi di visitatori composti da soli uomini possono imbarcarsi su barche di legno 5 volte a settimana per raggiungere la nave da carico dirottata che gli Houthi considerano un trofeo nella loro lotta in solidarietà con i palestinesi.



A seguito dello scoppio della guerra tra Israele e Hamas il 7 ottobre, gli Houthi hanno lanciato un'ondata di attacchi missilistici e droni contro le navi commerciali di passaggio che, secondo loro, sono collegate a Israele. Una coalizione navale guidata dagli Stati Uniti ha risposto pattugliando il Mar Rosso, e le forze statunitensi e britanniche hanno colpito i siti militari degli Houthi, ora designati da Washington come un gruppo "terrorista globale", per mantenere aperta la vitale rotta marittima. Questo però non ha smorzato l'atmosfera durante le visite alla nave che ora è decorata con bandiere e striscioni yemeniti e palestinesi che riportano slogan antiamericani e antiisraeliani.



Uno dei visitatori, Zubair al-Haidari, ha detto di aver viaggiato per cinque ore per vedere la "nave israeliana" ancorata al largo di Hodeida, sulla costa del Mar Rosso. È nostro "orgoglio e onore... che le nostre forze armate abbiano compiuto questo meraviglioso lavoro nel sostenere i nostri fratelli oppressi in Palestina e a Gaza", ha affermato. Sul ponte della Galaxy Leader, di proprietà di una società britannica, a sua volta di proprietà di un uomo d'affari israeliano, nessuno dei visitatori intervistati dall'Afp ha dichiarato di aver visto i 25 membri dell'equipaggio, bulgari, filippini, ucraini e messicani, la cui sorte resta sconosciuta.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA