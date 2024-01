Otto anni fa la scomparsa di Giulio Regeni dal Cairo

(ANSAmed) - TRIESTE, 25 GEN - Sono passati otto anni dal giorno in cui Giulio Regeni scomparve dal Cairo. Erano le 19.41 del 25 gennaio 2016 quando il giovane ricercatore friulano inviò il suo ultimo messaggio, poi di lui nessuna notizia. Il suo cadavere, torturato, fu ritrovato il 3 febbraio 2016 lungo l'autostrada che collega Il Cairo ad Alessandria. "Otto anni fa su Giulio iniziava a compiersi 'tutto il male del mondo', da otto anni Giulio fa cose insieme a noi. Ora è finalmente tempo che tutti i nodi vengano al pettine": scrive su Fb Giulio siamo noi, l'account collettivo per continuare a chiedere verità per Giulio Regeni Il riferimento è al processo davanti alla Corte d'Assise di Roma, che si aprirà il prossimo 20 febbraio a carico dei quatto 007 ritenuti responsabili del sequestro, della tortura e della morte del giovane.Oggi l'Italia intera, da Nord a Sud, si colorerà di giallo, il colore di Giulio, per ricordarlo con varie iniziative. A Fiumicello (Udine), suo paese natale, la famiglia Regeni chiamerà a raccolta la comunità nel piazzale dei Tigli per osservare un minuto di silenzio alle 19.41 e dar vita a una fiaccolata silenziosa. In programma anche il flash mob 'Tutti i nodi vengono al pettine'; a seguire la camminata dei diritti e una serata con parole, immagini e musica per Giulio.A Firenze è stata inaugurata stamani una panchina gialla in memoria di Giulio. Tra i presenti all'inaugurazione gli assessori di Palazzo Vecchio Maria Federica Giuliani e Andrea Giorgio, la consigliera comunale di Sinistra Progetto Comune Antonella Bundu, la rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci, il presidente della deputazione di San Giovanni Claudio Bini e i volontari degli Angeli del Bello."Sarà una panchina dove fermarsi e pensare anche all'importanza della libertà di ricerca in tutto il mondo - ha detto Giuliani -. Questa è la prima e nei prossimi mesi verranno installate le altre". "Qui, in uno dei luoghi più suggestivi di Firenze, il giardino sarà testimonianza dell'assurdità della sua morte e della richiesta, a nome della città, di risposte e verità", ha affermato Giorgio. (ANSAmed).

