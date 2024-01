Libia, 1,8 miliardi di dollari i danni dell'inondazione di Derna

(ANSAmed) - IL CAIRO, 25 GEN - "I libici si sono riuniti dopo la tragedia di Derna. L'Unione europea e i suoi Stati membri sono stati in prima linea fin dalle prime ore. Ci auguriamo ora che la ricostruzione possa ispirare uno sforzo nazionale, facendo eco all'esempio di unità del popolo libico": Lo ha detto l'ambasciatore dell'Ue in Libia, commentando un rapporto di Banca Mondiale, Nazioni Unite e Unione Europea che stima in 1,8 miliardi di dollari il costo della ricostruzione della grave inondazione che ha provocato migliaia di vittime nello scorso settembre.Il disastro - analizza il Libia Rapid Damage and Needs Assessment (Rdna), una commissione che analizza danni ed esigenze di ricostruzione con una metodologia consolidata - ha colpito circa 1,5 milioni di persone, il 22% della popolazione della Libia, che vivono nelle città costiere e dell'entroterra.L'impatto maggiore, oltre che sulle perdite umane, è stato sugli alloggi, sull'ambiente, sul patrimonio culturale sui trasporti e la distribuzione dell'acqua. L'edilizia abitativa è stata gravemente colpita, con circa 18.500 case distrutte o danneggiate, equivalenti al 7% del patrimonio abitativo del Paese, danneggiate o distrutte. Il rapporto stima che il 70% dei costi di ricostruzione necessari riguarderebbero le infrastrutture, con la componente più importante destinata agli alloggi."Dopo la tragedia che ha colpito Derna e le aree circostanti, il mondo ha visto i libici di tutto il Paese riunirsi per fornire assistenza di emergenza ai loro concittadini di fronte a sofferenze impensabili. Anche la comunità internazionale si è mobilitata, ispirata da questa dimostrazione e compassione, ha detto Orlando. Ci auguriamo che questo piano possa offrire la base per un ampia e necessaria piattaforma nazionale per la ricostruzione, che faccia eco all'esempio di unità del popolo libico". (ANSAmed).

