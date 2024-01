A Kerem Shalom camion con aiuti bloccati per secondo giorno

(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 GEN - Per il secondo giorno consecutivo gruppi di dimostranti, fra cui spiccano familiari di israeliani prigionieri di Hamas, stanno bloccando al valico israeliano di Kerem Shalom il transito di camion con aiuti umanitari destinati alla Striscia di Gaza. Lo riferiscono i media secondo cui essi condizionano il passaggio alla liberazione immediata da parte di Hamas degli oltre 130 prigionieri. "Questi aiuti umanitari - ha affermato uno dei familiari degli ostaggi - vanno alla popolazione locale, ma non ai nostri parenti".Intanto Israele attende ancora di sapere se una spedizione di medicine inoltrate a Gaza su iniziativa del Qatar e della Francia una decina di giorni fa sia stata distribuita in effetti fra una quarantina di malati tra gli ostaggi israeliani. Una fonte politica, citata ieri dalla televisione pubblica Kan, ha osservato che "malgrado gli impegni" della vigilia della spedizione Israele non ha ricevuto alcuna prova che la distribuzione dei medicinali agli ostaggi sia avvenuta.(ANSAmed).

