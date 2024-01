Riad autorizza vendita alcol ai diplomatici non musulmani

(ANSAmed) - RIAD, 24 GEN - L'Arabia Saudita autorizza la vendita di alcolici ai diplomatici non musulmani. Lo rendono noto all'Afp due fonti a conoscenza del piano. L'alcol "sarà venduto ai diplomatici non musulmani" che in precedenza dovevano importare alcolici tramite valigia diplomatica, ha detto una delle fonti. (ANSAmed).

