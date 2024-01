Proteste al valico Kerem Shalom, respinti 51 camion per Gaza

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 GEN - Centinaia di dimostranti hanno bloccato per l'intera giornata il valico commerciale di Kerem Shalom, fra Israele e la striscia di Gaza, e solo 9 camion dei 60 previsti hanno potuto varcarlo. Gli altri 51 sono tornati indietro, in territorio israeliano. Lo riferisce il sito Ynet secondo cui la protesta è stata organizzata dai familiari degli ostaggi israeliani tenuti prigionieri a Gaza, che condizionano il passaggio di aiuti umanitari alla Striscia alla liberazione immediata e completa di tutti gli ostaggi. Alla protesta hanno aderito anche i familiari di soldati caduti nei combattimenti a Gaza, secondo quali ''non c'e' ragione che Israele faciliti l'ingresso di aiuti al nemico''.Ynet precisa che la polizia e l'esercito hanno tentato di bloccare i dimostranti prima che giungessero a Kerem Shalom, ma i dimostranti hanno saputo aggirare la zona passando per i campi.Il 7 ottobre decine di miliziani di Hamas diedero l'assalto a Kerem Shalom. Membri del kibbutz, organizzati in una unita' di pronto intervento e sostenuti da alcuni soldati, riuscirono ad impedire che Hamas penetrasse fra le case. In quella battaglia, protrattasi a lungo, rimasero uccisi due membri del Kibbutz.(ANSAmed).

