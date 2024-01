Egitto, oscurati 129 siti web di cellule terroristiche nel 2023

(ANSAmed) - IL CAIRO, 24 GEN - L'Egitto, nel 2023, "è riuscito a contrastare 129 tentativi di creare siti incitanti al terrorismo e volte a creare nuove cellule, e a reprimere numerosi crimini legati alla droga", sequestrando, rispettivamente, 3, 6 e 9 miliardi di sterline egiziane. Lo ha detto il ministro dell'Interno egiziano, generale Mahmoud Tawfiq in occasione della 72/a Giornata della Polizia, che celebra la battaglia di Ismailia contro gli inglesi del 1952. E non a caso fu lo stesso giorno scelto, nel 2011, per l'inizio delle proteste in piazza Tahrir che portarono all'estromissione del presidente Hosni Mubarak. La data è quella del 25 gennaio, ma è stata celebrata oggi con una cerimonia all'Accademia di Polizia, presente il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi."Le sfide alla sicurezza stanno aumentando alla luce di un ambiente regionale turbolento e di un mondo pieno di conflitti - ha detto Tawfiq .- Abbiamo ottenuto importanti successi nella lotta al terrorismo, ma rimane un pericolo attuale che richiede una continua vigilanza sulla sicurezza, alla luce del deterioramento della situazione nella regione".A preoccupare la sicurezza egiziana sono soprattutto i social media e la Fratellanza musulmana messa al bando, con un rigore che secondo le opposizioni e le ong, ha condotto spesso ad arresti e carcerazioni arbitrarie. (ANSAmed).

