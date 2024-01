L'influencer palestinese Motaz Azaiza in viaggio verso il Qatar

IL CAIRO - Il giornalista e influencer palestinese Motaz Azaiza è arrivato questa mattina in Egitto attraverso il valico di Rafah, e si è diretto con un'auto privata, sotto una scorta di massima sicurezza, all'aeroporto internazionale di Al-Arish, dove l'aspettava un aereo privato giunto appositamente per condurlo in Qatar. Lo riferiscono all'Ansa fonti di frontiera.



Azaiza, traduttore, fotografo e collaboratore dell'Unrwa, l'agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi, contava milioni di followers su Instagram, prima che il suo account venisse chiuso. Una quindicina di membri della sua famiglia sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Oggi, sul suo profilo Facebook scrive: "Sono dovuto andare via per un sacco di ragioni. Tutti voi ne conoscete alcune, ma non tutte. Grazie a tutti. Pregate per Gaza".





